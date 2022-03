Hermana de Luis de Llano pide a Sasha Sokol “amor y paz” antes de que el productor muera de depresión

Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano Macedo, pidió a Sasha Sokol “amor y paz”, antes de que el productor “muera de depresión”.

Ha pasado casi un mes desde que Sasha Sokol denunció por abuso a Luis de Llano, tras revelar que sostuvo una relación amorosa con él desde que ella tenía 14 años y él 39.

Ante ello, la familia de Luis de Llano Macedo había evitado hacer comentarios, hasta ahora, que Cecilia Fuentes, hermana del productor musical y de televisión emitió un comunicado.

Hermana de Luis de Llano lamenta la situación del productor: “Ahí está aventado mi hermano ahorita, mientras todos disfrutan la matanza”

El texto, que Cecilia Fuentes escribió para la revista TVNotas, inicia lamentando la ola de críticas que se han hecho en contra de Luis de Llano tras la denuncia de Sasha Sokol:

“Ahí está aventado mi hermano ahorita, mientras todos disfrutan la matanza. Él ya nunca recuperará ni su credibilidad ni sus grandes logros profesionales. Lo han enjaulado en un espacio muy pequeño, amarrado a un ancla que es aventada a un mar sin fondo. Y eso no se vale. La justicia es la justicia y si ustedes piden justicia, realmente dense cuenta de cómo fueron las cosas. Ya es muy tarde para corregir nada pero por lo menos no sigan empeorándolo” Cecilia Fuentes, escritora y hermana de Luis de Llano Macedo

Cecilia Fuentes respondió a los rumores que se generaron sobre su relación con Luis de Llano, desmintiendo que el productor haya abusado de ella.

“Luis de Llano no es un diamante ni una monedita de oro. Pero sí es un hombre trabajador y luchador que jamás ha abusado de nadie (y mucho menos de mí) a un nivel sexual. Eso es una locura y lo mismo que buscarle 8 patas al gato. Mis diferencias con él son puramente familiares y laborales, de las cuales tal vez hablaré algún día pero no ahorita en que buscan crucificarlo hasta por la tlayuda que se comió ayer” Cecilia Fuentes, escritora y hermana de Luis de Llano Macedo

Cecilia Fuentes: “Luis [de Llano] no es un abusador sexual ni de mayores ni de menores”

La escritora aseguró que Luis de Llano nunca tuvo necesidad de coaccionar a alguna mujer para que fuera su pareja. Asimismo, reprochó que ahora la gente lo repudie:

“Él nunca ha necesitado pagar o comprar o amenazar a las mujeres que le han interesado. Todo lo contrario. Todas sus relaciones han sido de consentimiento mutuo. Es un hombre que con sus parejas y la gente que ama es adorable, incondicional, generoso. Es un trabajador incansable, un visionario como hay pocos en nuestro país. Ha hecho carreras increíbles de un montón de gente que ahora le da la espalda por conveniencia” Cecilia Fuentes, escritora y hermana de Luis de Llano Macedo

Cecilia Fuentes reiteró que su hermano no es un abusador, por lo que consideró injusto lo que ha sucedido tras la denuncia de Sasha Sokol en su contra:

“Por mi lado lo único que quiero que quede claro es que Luis no es un abusador sexual ni de mayores ni de menores, y no se merece que destrocen una vida tan rica porque (con toda la razón) Sasha se ofendió demasiado y salió a atacar. Y como lo he dicho en otros lados, Sasha tenía toda la razón en molestarse de tal manera”. Cecilia Fuentes, escritora y hermana de Luis de Llano Macedo

Hermana de Luis de Llano sobre Sasha Sokol: “Como toda mujer ardida, sacó a relucir sus sentimientos”

En opinión de Cecilia Fuentes, Sasha Sokol actuó como una “mujer ardida” al denunciarlo por haber menospreciado su romance en una entrevista:

“Luis se expresó muy feo de ella, denigró su relación, menospreció el amor que se tuvieron, insultó lo que ella guardaba en su corazón como un tesoro, y en la rabia, como toda mujer ardida, sacó a relucir sus sentimientos, probablemente sin darse cuenta de que su daño sería tan similar como la guerra en Ucrania. Una vez metida la pata ya ni cómo echarse para atrás. Y aceptar el error sería una humillación más”. Cecilia Fuentes, escritora y hermana de Luis de Llano Macedo

Cecilia Fuentes consideró que Sasha Sokol y Luis de Llano deberían platicar para arreglar las cosas.

Asimismo, criticó que la gente no pueda entender que sí hubo una relación consensuada entre una niña de 14 años y un hombre que rozaba los 40 años:

“Creo que ambos se merecen una plática si no en persona por lo menos legal, donde se perdonen y acuerden no seguir con esta matanza ridícula que no lleva a nada. Ella estará protegida por siempre por todos los humanos que no pueden entender que un hombre y una adolescente, entablaran una relación consensuada, hermosa, como jovencitos enamorados, perdidamente embelesados el uno con el otro y bendecidos por sus padres y amigos y el medio entero. Porque eso es lo único que ocurrió. Un amor hermoso en su momento, brilló. Cecilia Fuentes, escritora y hermana de Luis de Llano Macedo

Hermana de Luis de Llano pide a Sasha Sokol “paz y amor” para evitar que su hermano muera de depresión

Enseguida, la hija del escritor Carlos Fuentes reiteró que su único error fue que la memoria le falló al hablar sobre su romance con Sasha Sokol:

“Si él con su memoria de hombre ha olvidado cómo fueron las cosas, porque sí, mi hermano es un hombre fantasioso, un niño grandote que va acomodando los sucesos según lo que va sintiendo, y por lo tanto comete grandes errores en su memoria. Esta vez cometió un error muy grande pero no fue abusar de alguien. Fue creer que al decir lo que decía la salvaba a ella y la limpiaba de culpa, y en lugar de eso embarró el pañal cagado por todos lados. Muy mal Luis por haber hecho eso, así” Cecilia Fuentes, escritora y hermana de Luis de Llano Macedo

Finalmente, Cecilia Fuentes pidió a Sasha Sokol que haga algo para terminar con el repudio generado en torno a Luis de Llano

“Tú no entiendes lo que es para una adolescente amar a un hombre mayor y sentir la fuerza del poder y el dolor del perder. Sasha, yo que te conozco hace tanto que sólo puedo pedirte que le echen agua al fuego antes de que mi hermano se muera de depresión sin comprender nunca qué le pasó. Peace and love for all. PLEASE (por favor)” Cecilia Fuentes, escritora y hermana de Luis de Llano Macedo

