Amely, la hermana de Christian Nodal, ¿no soporta a su cuñada, Ángela Aguilar -de 21 años de edad-?

Eso es lo que muchos se preguntan desde que se volvieron familia, pues al parece la relación entre Amely Nodal y la hija de Pepe Aguilar no es la más cercana.

Incluso, ha llamado la atención que la hermana de Christian Nodal parece preferir convivir con una ex de su hermano, que también es cercana a sus padres y hermano. ¿De quién se trata?

Amely Nodal (Agencia México / Agencia México)

María Fernanda Guzmán, la exnovia de Christian Nodal a quien su hermana Amely preferiría antes que a Ángela Aguilar

La ex cuñada que Amely Nodal -de 22 años de edad- parece preferir por encima de Ángela Aguilar es María Fernanda Guzmán -de 29 años-

Christian Nodal y la joven, hija del exfutbolista y entrenador Daniel ‘El Travieso’ Guzmán, de 59 años, sostuvieron un romance de casi un año en 2019.

Según sus publicaciones en redes sociales, la pareja parecía tener una relación estable, pues se mostraban enamorados y disfrutando de su tiempo juntos.

Incluso, recientemente se ha dicho que Christian Nodal habría llegado a entregarle un anillo de compromiso.

María Fernanda Guzmán, exnovia de Christian Nodal. (@mfgm2 / Instagram)

Ex de Christian Nodal presume la cercana amistad que mantiene con la hermana del cantante... lo que no sucedería con Ángela Aguilar

Sin embargo, en 2020 el cantante y María Fernanda Guzmán terminaron y meses después Nodal comenzó su noviazgo con Belinda -de 35 años-.

Aún así, Amely Nodal y María Fernanda Guzmán continuaron siendo amigas, lo que se ha evidenciado en redes sociales con interacciones, ‘me gusta’ e incluso algunos comentarios cariñosos.

De hecho, recientemente la hermana de Christian Nodal y María Fernanda Guzmán estuvieron disfrutando de una velada juntas.

Así lo presumió la joven en su cuenta de Instagram, donde compartió unas fotos de la reunión con Amely Nodal.

Ex de Christian Nodal presume su amistad con la hermana del cantante (@mariaaaaaguz / Instagram)

¿Por qué la hermana de Christian Nodal y Ángela Aguilar no son cercanas?

Ante ello, el público ha destacado lo contrastante que resulta la relación de Amely Nodal con su cuñada Ángela Aguilar, esposa de su hermano.

Aunque no se ha visto ningún conflicto público entre ellas, los fans han notado que no interactúan mucho en redes y que Amely no ha mostrado el mismo tipo de cercanía con la cantante, como lo ha hecho con María Fernanda Guzmán.

Esto ha hecho que algunos especulen sobre si Amely Nodal simplemente no tiene una relación estrecha con Ángela o si hay algún motivo más profundo detrás de esto.

Ángela Aguilar presume de su nuevo cabello (Captura de pantalla / Captura de pantalla)

Algunas teorías apuntan a que la familia de Christian Nodal desarrollado un mayor vínculo con María Fernanda debido al tiempo que estuvo con el cantante.

Otros creen que la relación con Ángela Aguilar, a quien apenas le lleva un año de edad, aún es muy reciente y que simplemente Amely necesita más tiempo para conectar con su cuñada.

También se ha sugerido que el hermetismo de la familia Aguilar podría influir en la dinámica de las cuñadas.