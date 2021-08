Henry Cavill revela que, por su físico, fue rechazado como ‘James Bond’

Hoy por hoy, Henry Cavill es uno de los actores más cotizados en Hollywood pues ha estado involucrado en películas sumamente taquilleras; sin embargo, eso no le bastó para ser James Bond.

Henry Cavill ha estado en grandes producciones al interpretar a Superman, Sherlock Holmes, ‘Misión Imposible ’ y en la exitosa serie de Netflix, ‘ The Witcher ’.

No obstante, de acuerdo al actor británico, sus talentos no fueron suficientes para conseguir el papel de James Bond, el icónico espía del cine.

De acuerdo con Henry Cavill, él audicionó para ser el próximo James Bond a sus 21 años, pero lo rechazaron porque su cuerpo no encajaba con el del agente 007.

Según reveló Henry Cavill, fue el propio director de James Bond quien lo rechazó por su físico al no ser “ lo suficientemente esbelto ” como para estar en el protagónico.

Y aunque Henry Cavill aseguró en entrevista que quien se lo dijo fue de buena fe, hay quien aún se niega a creerlo.

En la entrevista, Henry Cavill de 38 años, reveló cómo ha ido cambiando su físico a través de los años pues, de niño se avergonzaba por estar gordo.

Esto llevó a Henry Cavill a comenzar u na rutina de ejercicios y entrenamiento duros para ponerse en forma y conseguir el físico que hoy tiene el actor de ‘E l Hombre de Acero ’ (2013).

“Siempre he sido bastante inseguro a la hora de quitarme la camiseta. Estar en muy buena forma y pensar que está bien que me quite la camiseta porque me veo bastante decente ahora mismo hace que merezca la pena”

Henry Cavill