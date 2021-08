Henry Cavill se uniría al UCM como Capitán Britania

De nueva cuenta los rumores rondan el nombre de Henry Cavill debido a su posible unión al Universo Cinematográfico de Marvel para el papel de Capitán Britania.

De acuerdo al insider Daniel Richman , se ha reportado que algunos ejecutivos han estado pensando en Henry Cavill para que interprete a Brian Braddock , mejor conocido como Capitán Britania que hizo su primera aparición en los cómics en 1976.

Sin embargo, algunos han puesto en duda esta información de Richman pues Henry Cavill, aunque posee una larga trayectoria como actor recientemente en ‘Enola Holmes’ (2020) o en la serie de Netflix ‘The Witcher’, también ha sido el rostro de uno de los superhéroes más populares del DC: Superman , por lo que muchos verían difícil que interpretara a Capitán Britania para el UCM.

No obstante, la fase 4 que Marvel planea aún está muy lejos de concretarse, especialmente tras los constantes retrasos que el coronavirus ha provocado en toda la industria cinematográfica y, por su parte Henry Cavill aún se encuentra en las grabaciones de la segunda temporada ' The Witcher ’ con su personaje de Geralt de Rivia.

Misma que se vio interrumpida ante las restricciones por Covid-19 en Reino Unido y tras la lesión que Henry Cavill sufrió, por lo que el actor británico se encuentra recuperándose de ella y, aunque no hay fecha confirmada para el estreno de la segunda temporada, se espera que llegue para este 2021 .

'Captain Britain' (Marvel Comics)

¿Quién es Capitán Britania?

Brian Braddock mejor conocido como Capitán Britania fue creado por Chris Claremont y Herb Trimpe en la publicación ‘ Captain Britan Weekly #1 ’. De acuerdo a su historia, Capitán Britania obtuvo sus poderes gracias al mago Merlín y su hija Roma luego de sufrir un accidente en moto.

Entre los poderes que Capitán Britania posee están:

Vuelo

Super Fuerza

Agilidad

Creación de campos de fuerza

Resistencia

Reflejos y Sentidos sobrehumanos

Su hermana gemela, Betsy Braddock ‘ Psylocke ’ desarrolló poderes mutantes relacionados con la telepatía, telequinesis, control de la mente y la creación de armas de energía psíquica; lo cual algunos especulan también podría ser otra entrada a los X-Men al UCM al que probablemente Henry Cavill se uniría aunque todo esto sigue en calidad de rumor.

Con información de We Got This Covered.