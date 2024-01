A poco de estrenarse la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Héctor Sandarti recibió mensajes de personas que lamentan su ausencia y es que Telemundo eligió como conductor a Nacho Lozano.

La decisión no gustó a gran parte de la audiencia de La Casa de los Famosos 4 y tampoco a Héctor Sandarti quien bajita la mano le tiró una pedrada a Nacho Lozano.

El conductor guatemalteco le hizo saber al público que no fue su decisión quedar fuera del proyecto, donde se ganó el cariño de muchas personas y por ello estuvo al frente de tres temporadas.

Héctor Sandarti (@hectorsandarti / Instagram )

Héctor Sandarti le tira pedrada a Nacho Lozano porque nadie lo quiere como conductor de La Casa de los Famosos 4

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Héctor Sandarti -de 55 años de edad- aclaró que Telemundo fue quien lo dejó fuera de La Casa de los Famosos 4 para darle su lugar a Nacho Lozano.

“La decisión no fue mía”, subraya Héctor Sandarti y asegura ama el show ya que estuvo al frente de tres temporadas gracias al cariño y apoyo del público.

Tiempo en el que conoció a grandes personas, entre ella a Jimena Gállego -de 43 años de edad- con quien ya se comunicó, así como a productores y gente con quien inició una amistad.

“Hay gente valiosísima a quienes estaré profundamente agradecido”, subraya y asegura pronto volverá a ver ya que se está cocinando un proyecto del cual aún no puede decir nada.

Sin ti nada es igual: externan apoyo a Héctor Sandarti

Pese a que es muy poco tiempo para asegurar que Nacho Lozano - de 38 años de edad- no logrará animar a la audiencia de La Casa de los Famosos, seguidores de Héctor Sandarti lo piden de regreso.

Así como le aseguran nadie llenará su lugar ya que dejó la vara muy alta por lo que será difícil que Nacho Lozano o alguien supere a Héctor Sandarti.

“Sin ti nada es igual, debes regresar”, “Realmente no es lo mismo sin ti Sandarti “, “Por un lado estoy tranquila que es una buena decisión porque tus principios y personalidad no encajan ahí. Sin embargo, ni si quiera veo el reality porque no estás presente”,

“Se respeta el trabajo de cada quien, pero tú simplemente eres único, tú no perdiste, te perdieron”, expresan en redes sociales.