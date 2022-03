Héctor Parra se queda sin defensa; abogado renuncia a su caso

Héctor Parra se quedó sin defensa. El abogado José Luis Guerrero renunció a su caso, a sólo unos días de que se realice una audiencia clave para demostrar su inocencia.

¿El abogado renunció por temor a perder el caso de Héctor Parra?, ¿se peleó con el actor o con su hija, Daniela Parra?, ¿qué pasará ahora con la defensa del histrión?

José Luis Guerrero informó que renunció a la defensa de Héctor Parra desde el pasado miércoles 23 de febrero, pero decidió esperar para hacer pública la noticia.

El abogado, quien afirma haber trabajado probono todo este tiempo por la amistad que tiene con la mamá de Daniela Parra, expuso dos razones para abandonar el caso de Héctor Parra.

Una es que no encontró forma de obtener una remuneración por la defensa de Héctor Parra. La otra es que el proceso ha llegado a la parte probatoria.

Esto significa que se deben cubrir diversos gastos, que no puede encarar la familia, para obtener pruebas que ayuden a demostrar la inocencia a Héctor Parra.

La periodista Adis Tuñón entrevistó al ahora exabogado de Héctor Parra, quien le detalló las razones de su renuncia al caso:

“Las razones que él me platica, por las cuales decide dejar el caso, así como lo tomó, es en santa paz y porque no encontró o no llegó a acordar con Daniela los elementos básicos para defender o sostener el juicio. ¿Qué son estos elementos? Peritajes y gastos que él, a pesar de todo lo que se comprometió y cumplió hasta el último día, ya no pensaba sostener, gastos que no quiso hacer”

Adis Tuñón, periodista