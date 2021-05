Michelle Renaud contó sobre una vez que Yadhira Carrillo le soltó una cachetada, que la dejó “shokeada” y con la cara dormida.

La joven actriz, Michelle Renaud, comentó que fue para un casting, sin embargo, Yadhira Carrillo la recibió con una fuerte cachetada durante la escena.

De visita para el programa de YouTube ‘Pinky Promise’, Michelle Renaud habló sobre la ocasión que recibió una cachetada real por Yadhira Carrillo.

Confesó que estaba muy emocionada por la posibilidad de participar en pantalla, alado de Yadhira Carrillo, “es una gran actriz” .

Renaud explicó que previamente habían ensayado la escena , en la que ella audicionaba para el papel de su hija, “habíamos marcado la cachetada, pero nada más”.

“De pronto me está gritoneando y me mete un cachetadón. Me sordeó, se me durmió la cara y no entendía que había pasado”.

Michelle Renaud.