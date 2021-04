Michelle Renaud y su hijo Marcelo presentan a la nueva integrante de la familia en Instagram

México.- Michelle Renaud a través de su cuenta oficial de Instagram y junto a su hijo Marcelo presentaron con mucha emoción a la pequeña Juliah, nueva integrante de su familia, quien ha llegado a sus vidas para darle un giro de felicidad.

Juliah, es su sobrina nueva de Michelle Renaud, a quien dedicó un hermoso mensaje de bienvenida en sus redes sociales, donde sus mejores amigos del medio del espectáculo le han deseado lo mejor .

"¡Te amamos! Gracias por escogernos como tu familia. Te cuidaremos y amaremos siempre. Hoy empiezan las millones de experiencias que vamos a tener juntos" Michelle Renaud

Recordemos que hace unos meses, la actriz declaró que deseaba convertirse en madre por segunda vez, uno de los motivos por el cual ella y su exnovio, el actor Danilo Carrera, habían terminado su noviazgo.

Danilo Carrera no quería tener hijos con Michelle Renaud

Danilo Carrera y Michelle Renaud revelaron en sus historias de Instagram hace unas semanas que no se ponían de acuerdo con el tema de los hijos. Mientras ella ya quería formar una familia y darle un hermanito a su hijo Marcelo Alvarado, de 4 años, el actor aun no se sentía preparado para ello.

"Platicamos y ambos queríamos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos, y él también pero no ahorita, tenemos la misma edad, yo estoy adelantada en procesos y quiero un hi pronto no me gustaría que mi hijo se llevara muchos años con su hermano" Michelle Renaud

Finalmente la actriz Michelle Renaud al borde del llanto dejó claro que nunca vivió con Danilo Carrera, y que actualmente se llevan muy bien aunque tengan caminos diferentes.

Por su parte el actor Danilo Carrera dio su opinión al respecto de tener hijos y formalizar su relación con Michelle Renaud.