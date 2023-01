Hasta Polo Polo tuvo límites y esta fue su palabra prohibida, ya que el comediante consideraba que sonaba demasiado vulgar por lo que nunca la dijo.

Polo Polo se convirtió en uno de los comediantes más populares de México, es por ello por lo que muchas celebridades lamentaron su muerte a los 78 años de edad.

Tras confirmarse la muerte de Polo Polo, famosos y algunos usuarios han revivido algunos de los grandes momentos del comediante.

Pese a que Polo Polo es conocido por el uso de groserías en sus chistes, se reveló que hubo una palabra que jamás utilizó pues consideraba que sonaba demasiado vulgar.

La muerte de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, impactó al mundo del espectáculo.

Tras el gran éxito que adquirió, Polo Polo se había mantenido alejado de los escenarios luego de que se le detectó demencia vascular.

Para recordar al comediante varios usuarios han ompartido algunos de los grandes momentos de Polo Polo. Tal fue el caso del programa Ventaneando en donde se reveló la palabra prohibida del comediante.

La comedia de Polo Polo cobró gran relevancia por las groserías que utilizaba, sin embargo se reveló que fuera del escenario no usaba malas palabras.

En el programa Ventaneando incluso se reveló que Polo Polo tenía una palabra que jamás utilizó pues consideraba que sonaba demasiado vulgar.

Daniel Bisogno señaló que Polo Polo fue criticado por ser mal hablado, pero hasta él tenía sus límites ya que nunca se atrevió a decir una palabra.

“Se le criticaba un poco de que era mal hablado, era su estilo de humor. Que al final de cuentas las malas palabras están en quienes las escuchan y no en quien las dice, pero al final hubo una palabra que nunca se atrevió a decir y que no le parecía correcta”

En ese momento se presentó un video en donde se ve a Polo Polo hablando sobre cuál fue la palabra que no dijo.

“Hay una palabra que no digo nunca que es una que describe el miembro masculino que empieza con V y no la digo jamás”

Pese a que para muchas personas usaba groserías más fuertes, Polo Polo destacó que nunca mencionó la palabra: “verga”.

“Se me hace no sé, no puedo. Es una palabra que no digo nunca, no porque sea un insulto”

