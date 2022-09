Gustavo Adolfo Infante suma como enemigo a Lupillo Rivera y a través de sus redes sociales el cantante pide la salida del conductor de Imagen Televisión.

En medio de la controversia por pelearse en vivo con sus compañeras de ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante suma otro enemigo y ahora es Lupillo Rivera de 50 años de edad que se pronuncia en contra del conductor.

Tras la publicación de Lupillo Rivera donde habló sobre su pelea en ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad no se quedó callado y le recordó su pasado con Belinda y las polémicas en las que se vio involucrado.

Lupillo Rivera ha generado gran controversia por su supuesta preferencia a la concursante Karina durante su participación en el programa El Retador.

Luego de la pelea que tuvo con Lupillo Rivera en El Retador, Dulce de 67 años de edad acudió al programa ‘De Primera Mano’ en donde habló sobre su pelea con Lupillo Rivera.

En plena entrevista Gustavo Adolfo Infante le cuestionó a Dulce sobre si conocía algún éxito de Lupillo Rivera, la cantante reconoció que no conocía ningún hit del cantante.

Gustavo Adolfo Infante aprovechó este momento para hablar de manera despectiva del trabajo de Lupillo Rivera y señaló que no conoce ninguna de sus canciones: “Sí está cantando en marisquerías allá en California”.

Este comentario no pasó desapercibido por Lupillo Rivera y en su cuenta de Instagram compartió un video que se viralizó en donde se compara las declaraciones que hizo con Dulce y como había recibido a ‘El Toro de Corrido’ en su programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Gustavo Adolfo Infante emociona por no aparecer en Sale el Sol, llega y lo abuchean

Y es que ahora dice que no conoce ningún éxito de Lupillo Rivera, hace dos años en el programa mencionó varias de sus canciones y se mostró muy agradecido con su presencia.

Lupillo Rivera compartió el video pidiendo que se despida a Gustavo Adolfo Infante no solo por el pleito con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado que no es profesional y que el clip lo muestra perfectamente.

Además Lupillo Rivera puntualizó que el enojo de Gustavo Adolfo Infante contra él es porque no le quiere dar entrevistas.

“Grupo Imagen….cómo pueden tener a este personaje @gainfante todavía en esa empresa tan importante…aquí se ve lo poco profesional donde se contradice nomas porque yo no quiero darle entrevistas….y a sus compañeras que mal las trata…es una barbaridad que @imagentvmex no tenga control sobre todo lo que hace….”

En su programa de Youtube, Gustavo Adolfo Infante le respondió a Lupillo Rivera por su publicación en Instagram y reconoció que no se sabe ninguna canción del ‘Toro del Corrido’ y que solo los había mencionado por el programa.

“La verdad no me sé ninguna, si lo dije en ese momento cuando se la hice hace tres años la entrevista”

Gustavo Adolfo Infante señaló que el trató mal a Dulce durante su participación en El Retador.

“Él que trató mal a Dulce fuiste tú, no olvidemos, no perdamos la perspectiva. El que la trató mal abusiva y prepotentemente fuiste tú”

Durante su intervención, Gustavo Adolfo Infante le recordó a Lupillo Rivera su pasado con Belinda y la manera que se había expresado de ella tras finalizar su mensaje.

“Se acuerdan de aquel detalle tan bonito cuando hizo un video cuando Belinda lo mandó por un tubo por andar con Nodal donde él dijo ‘es que yo me la comí primero’ a Belinda”

Gustavo Adolfo Infante le recordó a Lupillo Rivera que Dulce no es la única mujer a la que ha ofendido a lo largo de su trayectoria.

“Es como si yo digo que el señor que es gringo, norteamericano, que no venga a entrar a México porque ofendió a Belinda, Dulce, porque ha ofendido a Mayeli Alonso”

Sobre la declaración de que se encuentra molesto porque Lupillo Rivera no le da una entrevista, Gustavo Adolfo Infante destacó que no se encuentra interesado en hacerle una.

“Lupillo en este 13 de septiembre te tengo una noticia no es de mi interés entrevistarte (…) Lupillo está bien no me des entrevistas es un golpe duro para mi carrera”

Gustavo Adolfo Infante