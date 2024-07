Gustavo Adolfo Infante quiso hacer la paces con Juan Osorio, se humilló frente al productor para entrevistarlo y aún así lo rechazaron.

Desde que se estrenó Aventurera, Juan Osorio -de 67 años de edad- no ha soportado las críticas y se peleó con Gustavo Adolfo infante, de 59 años de edad.

El productor invitó a Gustavo Adolfo Infante al estreno de Aventurera y al periodista no le agradó la obra, lo que desató una pelea entre ambos.

Aventurera no ha tenido la aceptación que Juan Osorio esperaba y Gustavo Adolfo Infante ha sido de los comunicadores que más ha criticado la obra.

Gustavo Adolfo Infante se ha quejado desde el lugar donde se realiza la obra, hasta del baile de Irina Baeva, de 30 años de edad.

Gustavo Adolfo Infante no tiene nada bueno que decir de Irina Baeva en Aventurera ¿por ardilla?

¿Juan Osorio no soportó críticas a Aventurera? Gustavo Adolfo Infante revela que hasta lo insultó

Juan Osorio no se quedó callado e insultó por mensaje a Gustavo Adolfo Infante, quien lo evidenció en X.

El productor acusó a Gustavo Adolfo Infante de recibir dinero de Omar Suárez -productor de Perfume de Gardenia- a cambio de hablar mal de Aventurera.

A pesar de los insultos de Juan Osorio, Gustavo Adolfo Infante buscó al productor para entrevistarlo.

El periodista de las exclusivas contó en su programa De Primera Mano, que le solicitó una entrevista a Juan Osorio y este no le contestó.

“Yo le mandé un menaje a Osorio hoy, diciéndole: ‘Juan démosle paso a la humildad, no quiero ser su amigo ni nada, vamos hacer una entrevista, vamos a ver la obra a ver si ha mejorado’ no me ha contestado”

Gustavo Adolfo Infante