Gustavo Adolfo Infante fue invitado a la primera función de Aventurera y no tiene nada bueno que decir de Irina Baeva, de 31 años de edad.

El 20 de junio fue la función de prensa de Aventurera, donde acudieron varios famosos y entre ellos estaba Gustavo Adolfo Infante, de 59 años de edad.

Sin embargo, el periodista dio su opinión sobre la obra y dio una lista de detalles que no le agradaron.

Irina Baeva es la nueva Aventurera y Gustavo Adolfo Infante criticó desde su actuación hasta su uso de playback.

Durante el programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante dio una reseña de lo que vio en Aventurera.

“Yo tengo que ser honesto con el público porque no me sería coherente que yo lo recomendara, la gente fuera a gastar 2500 pesos que vale un boleto y que me digan: ‘oye Gustavo ¿Qué onda? No tiene criterio”

Gustavo Adolfo Infante