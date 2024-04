Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- no entiende y vuelve a hablar de Ana Bárbara en vivo pese a la demanda en su contra.

A finales de marzo, Michelle Rubalcava reveló que Ana Bárbara -de 53 años de edad- había demandado a Gustavo Adolfo Infante por acosar a su hijo menor de edad.

Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- explicó que todo surgió porque le pidió una entrevista al hijo de 17 años de la cantante y negó que existiera una demanda.

Gustavo Adolfo Infante insiste en hablar de Ana Bárbara en sus programas

Presuntamente, Ana Bárbara acudió a la Fiscalía de San Luis Potosí para denunciar a Gustavo Adolfo Infante.

Las autoridades le habrían concedido medidas de protección, por lo que Gustavo Adolfo Infante no podía hablar de ella o su familia.

Ana Bárbara (@anabarbaramusic / Instagram)

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante aseguró que no existía dicha demanda y que no lo habían notificado.

Han pasado 2 semanas desde que Ana Bárbara supuestamente demandó a Gustavo Adolfo Infante y él sigue hablando de la cantante como si nada.

Durante la emisión del lunes 15 de abril del programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante volvió a nombrar a Ana Bárbara.

“Yo no sé si llegó al tema legal, a mí andaban diciendo que me había demandado y no he recibido nada, yo no estoy demandado”, dijo sin temor Gustavo Adolfo Infante en su programa.

Gustavo Adolfo Infante mencionó que las autoridades no lo han notificado sobre una denuncia en su contra, por lo tanto, cree que nunca lo demandaron.

Gustavo Adolfo Infante (Especial )

¿Habrá consecuencias? Gustavo Adolfo Infante no cumplió con esta medida de protección a Ana Bárbara

Las autoridades determinaron que Gustavo Adolfo Infante no debía realizar conductas de intimidación o molestia a Ana Bárbara.

Por lo tanto, Gustavo Adolfo Infante habría incumplido en esta medida al seguir hablando de la Ana Bárbara en De Primera Mano.

Pero, Gustavo Adolfo Infante había manifestado anteriormente que esta demanda carecía de validez, pues él ya había confirmado que no existía ningún proceso legal en su contra.

Ana Bárbara no quiso hablar del tema y sólo manifestó que sus abogados ya se estaban haciendo cargo.

Gustavo Adolfo Infante no quita el dedo del renglón y seguirá hablando de Ana Bárbara, pues asegura que no existe una demanda en su contra.