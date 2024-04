Ana Bárbara está furiosa y lanza amenaza contra Gustavo Adolfo Infante tras denunciarlo: “Con mis hijos nadie se mete”.

El 28 de marzo se reveló que Ana Bárbara -de 53 años de edad- había denunciado a Gustavo Adolfo Infante por acoso a un menor.

La cantante se hartó de que Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- asegurara que sus hijos eran maltratados por su esposo Ángel Muñoz.

Gustavo Adolfo Infante tiene prohibido hablar de Ana Bárbara y su familia, luego de que la Fiscalía de San Luis Potosí le concediera medidas de protección.

Ana Bárbara manifestó en su denuncia que Gustavo Adolfo Infante estaba dado información de su hijo menor y le había solicitado una entrevista cuando él sigue siendo menor de edad.

Ahora, la cantante envió un contundente mensaje a Gustavo Adolfo Infante a través de los micrófonos de Venga la Alegría.

La cantante no va s quitar el dedo del renglón y piensa llegar hasta las últimas consecuencia legales contra Gustavo Adolfo Infante.

Michelle Rubalcava -de 38 años de edad- fue quien reveló que Ana Bárbara había demandado a Gustavo Adolfo Infante y él le envió un mensaje.

Gustavo Adolfo Infante mencionó el nombre de Ana Bárbara sin temor en su programa de YouTube y hasta dijo las iniciales del hijo de la cantante.

El periodista explicó que fue el hijo de Ana Bárbara -de 17 años de edad- quien se acercó a él en un evento de TVyNovelas y le dio su contacto.

“Un día le hablé por teléfono (…) Oye me quieres dar una entrevista, ‘no yo no doy entrevistas y menos para hablar de mi mamá' (dijo el hijo de Ana Bárbara) ok, gracias”

Gustavo Adolfo Infante