Gustavo Adolfo Infante habría explotado en Sale el Sol por esta razón. Luego de la pelea en vivo con Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado se dio a conocer los motivos que tienen al conductor tan enojado.

Desde el pasado jueves 8 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante se encuentra en medio de la controversia luego de que acusó a Joana Vega-Biestro de 42 años de edad y Ana María Alvarado de 53 años de edad de desacreditar su trabajo.

En medio de la controversia sobre porqué Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad explotó de esa manera en pleno programa en vivo, se dieron a conocer las razones por las cuales se encuentra tan molestoy por eso lo habían obligado a dar disculpas.

Gustavo Adolfo Infante se encuentra en medio de la controversia luego de en pleno programa en vivo explotó en contra de Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

En su molestia Gustavo Adolfo Infante ‘renunció’ a Sale el Sol pues destacó que no podía seguir trabajando con Joana Vega-Biestro e incluso destacó que era ella o él.

“Empezando con Joana Vega, a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joana, porque yo no puedo estar aquí con Joana”

Gustavo Adolfo Infante