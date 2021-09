Gustavo Adolfo Infante: Esta fue la broma que Rey Grupero y Pedro Moctezuma le hicieron

A dos semanas de que Rey Grupero y Pedro Moctezuma jugaran una broma a Gustavo Adolfo Infante, el periodista por fin dijo sobre qué fue y por qué se mostró tan molesto.

Pese a que Rey Grupero y Pedro Moctezuma dijeron que ofrecerían una disculpa pública a Gustavo Adolfo Infante , se sinceró diciendo que quería el dinero no sus disculpas.

Durante su programa transmitido en YouTube, Gustavo Adolfo Infante rompió el silencio y habló sobre la broma que le hicieron Rey Grupero y Pedro Moctezuma.

El periodista señaló que normalmente no toma juntas ni trabajo en fin de semana, pero en esta ocasión hizo una excepción, pues le dijeron que querían que condujera un programa.

Pese a que reconoció dudar que ambos tuvieran una casa productora y que fuera para un canal internacional, aceptó reunirse para conocer la propuesta.

“Rey Grupero no llegó y cuando llegó Moctezuma, me dijo que se tenía que retirar, pero me dejó en una junta con unas personas que eran los creativos y ejecutivos del programa”.

Explicó que la negociación iba bien, pues se hablaron de diversos temas como en cualquier junta, “horarios, días de transmisión, una junta normal”.

Pero Gustavo Adolfo Infante señaló que a los 10 minutos llegaron 5 hombres vestidos de negro “encapuchados, disparando por todos lados y lo raptaron”.

Gustavo Adolfo Infante apuntó que incluso los encapuchados dispararon a una persona a lado de él y vio cómo cayó al piso y le salió sangre.

Asimismo, dijo que se encontraba “muerto del pánico… casi me orino ahí”, además mencionó que por el radio decían “ya llevamos al principal”.

Finalmente, el periodista dijo que cuando se encontraba en otro lugar, le descubrieron la cara y le apuntaron en la frente con una pistola muy grande.

“Ahora sí te cargó… yo le dije, -te pido que no por favor, no, no, no”.

Después, Rey Grupero se quitó la mascara y dijo “esto es una broma para no se qué, y me dio un pastelazo”, recordó Gustavo Adolfo Infante.

El periodista Gustavo Adolfo Infante, dijo que después del susto que vivió y de incluso haber llorado, y mentado la madre de los famosos, está dispuesto a demandarlos.

Pese a haber dicho que esperaría negociar para que puedan sacar su programa a la luz, Gustavo Adolfo Infante dijo que o le pagan o no saldrán al aire.

“Este programa no está autorizado y no puede salir al aire… yo no les he firmado absolutamente nada, ¿o qué? Nada más el negocio es para ellos con esa broma tan pesada que me hicieron, o me pagan o no sale nada”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.