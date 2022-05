El periodista Gustavo Adolfo Infante vuelve a la polémica, luego de que denunciara que el manager de Alejandra Guzmán lo amenazó con demandarlo.

Hace unos días el conductor del programa ‘De primera mano’ aseguró que la cantante se encontraba trabajando en Estados Unidos en su tour ‘Perrísimas’ sin visa de trabajo.

Al parecer Alejandra Guzmán tendría problemas con obtener la visa por un incidente ocurrido en febrero de 2021, donde la cantante apuñaló a su novio, según palabras de Gustavo Adolfo Infante.

El conductor reveló el domingo pasado en su cuenta de Twitter, que el representante de la cantante lo había amedrentado.

Según palabras del comunicador, Maurice Keisser, manager de la rockera, le envió audios donde lo insultaba y amenazaba con demandarlo.

La molestia del equipo de Alejandra Guzmán se basa en que el periodista dijo que la cantante estaba trabajando sin el permiso de las autoridades estadounidenses.

Gustavo Adolfo Infante volvió hacer énfasis en que la cantante tenía una demanda en Estados Unidos por agredir a su novio con un cuchillo.

El comunicador dijo durante la mañana del lunes, que Mauricio Keisser le había enviado audios intimidándolo y Gustavo Adolfo Infante aseguró que no se iba a quedar de ‘brazos cruzados’.

“Este cuate me escribió diciendo ‘que yo, pinche reportero chismoso, sin credibilidad y no se qué’ y le digo, bueno si no tengo credibilidad qué ye preocupa”

Gustavo Adolfo Infante