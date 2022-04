Alejandra Guzmán desheredó a Frida Sofía y ella le responde con un meme

Luego de que surgieran audios donde Alejandra Guzmán dijera sus intenciones de desheredar a Frida Sofía, ella le contestó con un meme y frases en su Instagram.

Según audios revelados por una revista de circulación nacional, Alejandra Guzmán tenía la intención de desheredar a su hija y dejar todo a su sobrino Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán.

También reveló que vendió un departamento en Miami el cual había comprado junto a Frida Sofía porque eran socias.

Al parecer ambas crearon una empresa de la cual son dueñas a la mitad. La rockera habrían vendido dos departamentos y Frida Sofía solo sería propietaria del lugar donde vive.

Frida Sofía no se quedó callada ante las acciones de su madre y arremetió contra ella durante una entrevista en el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

La hija de Alejandra Guzmán dijo que tenían una empresa llamada A&F Empire y eran socias, por lo que no podía vender los departamentos sin su consentimiento.

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé que decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. Ojalá no haya hecho nada malo, porque aquí en Estados Unidos lo Guzmán no te quita lo criminal”

