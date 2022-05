Una dura declaración hizo Martha Figueroa sobre la relación de su colega, Gustavo Adolfo Infante con, según ella, prácticamente todos los periodistas de espectáculos:

La declaración de Martha Figueroa fue rápidamente rebatida por otro de sus colegas, quien dijo tener tan buena relación con Gustavo Adolfo Infante, que hasta se lleva de maravilla con su esposa.

La fuerte declaración de Martha Figueroa sobre Gustavo Adolfo Infante tuvo lugar durante una emisión del programa ‘Con Permiso’, que la periodista conduce junto con Juan José, ‘Pepillo’, Origel.

Martha Figueroa reveló que no le cae bien Gustavo Adolfo Infante y aseguró que no es asunto exclusivo de ella, pues el sentimiento es compartido por muchas otras personas en el medio:

Dejando a ‘Pepillo’ Origel con la boca abierta por su declaración, y a sus compañeros del foro riendo, Martha Figueroa continuó diciendo la cruda verdad sobre Gustavo Adolfo Infante:

“Perdón. ¿O vamos a decir mentiras o qué? Nadie se lleva bien con él, él no se lleva bien con nadie. A él no le cae bien nadie, él no quiere a nadie”

Martha Figueroa