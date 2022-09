Gustavo Adolfo Infante cree que Alfredo Adame lo podría acusar de su golpiza luego de todos los problemas que han tenido en los últimos meses.

El 28 de septiembre Alfredo Adame de 64 años de edad reveló que había sido golpeado afuera de su domicilio luego de que se acercó a ver que estaba pasando luego de que se registró un acto delictivo.

En medio de las especulaciones sobre lo que había pasado, Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad señaló que aunque Alfredo Adame no es una persona de su agrado eso no quiere que decir que le deseé el mal.

Alfredo Adame dio a conocer que había sufrido una golpiza luego de que se había acercado a tratar de auxiliar a unas personas luego de un acto delictivo que se cometió cerca de su casa, ubicada en la alcaldía Tlalpan.

Gustavo Adolfo Infante fue una de las personas que reaccionó a la golpiza que habría sufrido Alfredo Adame y de inmediato se quiso deslindar de cualquier responsabilidad.

Durante el programa ‘De primera mano’ Gustavo Adolfo Infante recordó los problemas que ha tenido con Alfredo Adame, por lo que recalcó que no tenía nada que ver con la golpiza.

“Ahorita que acaban de golpear a Alfredo Adame me está marcando mucha gente, diciéndome: ‘Oye, Gustavo...’, yo no fui, eh, yo no fui. Les doy mi palabra que afortunadamente yo estaba al aire, porque es capaz de decir que yo lo mandé golpear”

Gustavo Adolfo Infante