Alfredo Adame, con su ojo en riesgo, padece las burlas de Rey Grupero, pero no le salió bien al músico y así arremetieron en su contra a través de las redes sociales.

A través de sus redes sociales Alfredo Adame de 64 años de edad confirmó que fue golpeado afuera de su casa luego de que presenció un delito en la colonia Arenal Tepepan, en la alcaldía Tlalpan.

En su cuenta de Instagram, Alfredo Adame compartió una imagen en la que mostró los golpes que tenía. Rey Grupero de 35 años de edad aprovechó la publicación para burlarse del conductor, pero no obtuvo la respuesta esperada.

Rey Grupero (Chisme No Like / YouTube)

Usuarios arremeten contra Rey Grupero por burlarse de Alfredo Adame con su ojo en riesgo

Durante la tarde de este miércoles 28 de septiembre se dio a conocer que Alfredo Adame fue golpeado cuando salió de su casa para ver qué había pasado luego de que escuchó mucho movimiento.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Alfredo Adame destacó que por andar de chismoso lo golpearon y terminó en la Fiscalía capitalina.

En su cuenta de Instagram, Alfredo Adame compartió una imagen en donde mostró sus heridas. Entre las reacciones que recibió se encuentra de su archienemigo, Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como Rey Grupero.

Alfredo Adame (@adamereacciona / Instagram )

En la publicación de Alfredo Adame, Rey Grupero decidió burlarse de lo que le había pasado al conductor. Sin embargo no tuvo la respuesta esperada.

Usuarios arremetieron en contra de Rey Grupero por burlarse de Alfredo Adame en estos momentos pues consideraron que no era el momento adecuado.

“No te rías de las desgracias de los demás perro, recuerda que la vida es una rueda de la fortuna”, “Fuera de lugar tu comentario”, “Que te rías de una desgracia ajena no te hace mejor persona”, “Es verdad que él no se da a querer pero no es para que se alegren”, son algunos de los mensajes que recibió”

Rey Grupero (Captura de Pantalla)

Rey Grupero (Captura de Pantalla)

Rey Grupero (Captura de Pantalla )

Fofo Márquez recibe críticas por opinar sobre pelea de Alfredo Adame y Rey Grupero

Rey Grupero no fue el único que fue atacado por comentar la publicación de Alfredo Adame, ya que Fofo Márquez también decidió hacer un comentario.

Y es que Fofo Márquez comentó: “@reygruperomx JAJAJAJA eres malo”, haciendo referencia a la burla que había realizado Rey Grupero.

Fofo Márquez (Captura de Pantalla)

Su intervención también fue cuestionada por los usuarios, quienes señalaron que él no se tenía que meter.

Fofo Márquez (Captura de Pantalla)