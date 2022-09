Pati Chapoy se burló de Alfredo Adame y las fuertes heridas que le dejó una nueva pelea registrada afuera de su casa, cuyo saldo fue de al menos una persona muerta.

Alfredo Adame encendió las alarmas la tarde del miércoles 28 de septiembre, al informar que se encontraba con diversas heridas en el rostro, luego de que un hombre lo golpeara cuando él le ofreció ayuda.

En ‘Ventaneando’ se dieron los pormenores de la situación que aquejaba a Alfredo Adame, lo que provocó una reacción inesperada en Pati Chapoy, titular del programa.

Tras un primer reporte, Pati Chapoy calificó lo sucedido a Alfredo Adame como “de telenovela”, pues inicialmente se dijo que el actor resultó golpeado por delincuentes afuera de su casa, al intentar ayudar a una pareja que presuntamente había sido víctima de un asalto.

Minutos después, Rosario Murrieta, jefa de información de ‘Ventaneando’, leyó el reporte de su correesponsal Montse Rosas, en el que se hacían algunas precisiones sobre el ataque que sufrió Alfredo Adame.

Enseguida, se mostraron fotos de Alfredo Adame y las heridas en el rostro que le produjo la pelea, entre ellas un posible desprendimiento de retina, según informó el actor.

Mientras esto sucedía, Ricardo Manjarrez volteaba a ver a Pati Chapoy y le sonreía, al ver que su jefa intentaba evitar sonreír con lo que escuchaba.

Intantes después, Pati Chapoy tomó la palabra y no pudo evitar hacer un comentario que sonó a burla, para después perder la compostura y soltarse a reir por la situación. Ante ello, la periodista terminó ofreciendo disculpas:

“Ay, no, pooobre, ay no, no, no, no, a ver si no pierde el ojo, ay, ay... Una disculpa, pero me gana la risa”

Pati Chapoy