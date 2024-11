Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- aún no gana la demanda que Sergio Mayer interpuso en su contra hace un año; sin embargo, ya se anotó la primera victoria.

En un breve encuentro con reporteros, Gustavo Adolfo Infante informó haber ganado la primera instancia del pleito legal que sostiene con Sergio Mayer, de 58 años de edad.

Conflicto que inició porque el diputado acusó al periodista de haber perdido un contrato de 50 millones de pesos, cantidad que recibiría a cambio de participar en un reality show.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante argumentó que el actor falsificó el contrato para demostrar que perdió dicha cantidad.

El pasado mes de octubre, Gustavo Adolfo Infante lo hizo público. Le ganó una batalla a Sergio Mayer.

De quien se burló al asegurar que creía que tenía la victoria en sus manos por el hecho de ser diputado.

Tal declaración hizo enfurecer a Sergio Mayer, quien amenazó con destruir a Gustavo Adolfo Infante.

Amenaza que al comunicador toma como tal, pues asegura que Sergio Mayer está atentando contra la libertad de expresión de cualquier periodista y medio de comunicación.

“Lo tomó como una amenaza. Yo puedo entender que estaba molesto, enojado, no lo sé, pero tampoco me interesa porque yo soy periodista y está atentando en contra de la libertad de expresión, no nada mas la mía sino también la de tu programa, la de todos los programas”

Gustavo Adolfo Infante