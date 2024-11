Sergio Mayer lamentó que en la actualidad sea desacreditado como integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Esto durante una entrevista con la periodista Sabina Berman para el programa “Largo aliento” en Canal Once, en donde Sergio Mayer aseguró que la razón principal de que exista animadversión en su contra por ser político es por que es actor.

Sin embargo, el también empresario señaló que cuenta con la preparación académica necesaria para desempeñarse como diputado de Morena.

En la entrevista con Sabina Berman, Sergio Mayer lamentó que lo desacrediten como diputado de Morena por ser actor.

Esto pues acusó que existen señalamientos en su contra debido a su profesión, pese a que compartió cuenta con la preparación académica para poder ser legislador.

Y es que dijo tiene en su historial académico la licenciatura en Administración de Empresas, así como una maestría en Innovación para el Desarrollo en Administración.

Adicional, Mayer reveló cuenta con diplomados en Operación legislativa, Seguridad Pública y Seguridad Nacional por instituciones como el ITAM y la UNAM.

Por tal motivo afirmó que en la Cámara de Diputados menos del 5% de los legisladores cuenta con una maestría , por lo que el actor pertenece a dicho selecto grupo.

“Hay gente que me señala y me desacredita, creen que por ser actor no puedo participar en política... A mi, por tratarse de mí, por ser actor, me señalan y me desacreditan. Poca gente sabe que yo tengo una licenciatura y una maestría y que tengo diplomados”.

Sergio Mayer