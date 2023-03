¿Guillermo del Toro para presidente de México? Eugenio Derbez ya lo vio en 2024 y alaba la gran persona que es el cineasta más allá de su trabajo en la industria del espectáculo.

Fue en 2022 cuando Eugenio Derbez ganó un Oscar gracias a su participación en la película ‘Coda’. A un año de haber subido al Teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos, el actor recordó ese momento.

En entrevista con Linet Puente, Eugenio Derbez -de 61 años de edad- habló sobre la nominación a los Oscar 2023 de Guillermo del Toro en la categoría de ‘Mejor película de animación’ por su cinta ‘Pinocho’.

Sin embargo, Eugenio Derbez sorprendió al revelar que le gustaría ver a Guillermo del Toro -de 58 años de edad- como presidente de México.

El próximo 12 de marzo se llevarán a cabo los premios Oscar 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

A un año de haber ganado un Oscar, Eugenio Derbez recordó como vivió toda la ceremonia y la emoción que sintió porque estaba cumpliendo uno de sus grandes sueños.

En su conversación para Ventaneando, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre el trabajo de Guillermo del Toro ahora que es uno de los favoritos para ganar en los Oscar 2023.

Eugenio Derbez resaltó que Guillermo del Toro es una gran persona y dejó en claro que no tiene ningún problema con él, luego de que los quisieron enemistar tras las declaraciones del cineasta por la falta de recursos para la realización de los Premios Ariel 2023.

Para Eugenio Derbez el cariño que se le tiene a Guillermo del Toro es tal que muchos ya lo quisieran como presidente de México o que fuera parte de nuestra familia.

Eugenio Derbez dejó en claro que Guillermo del Toro es una gran persona, además de ser un estupendo artista.

En entrevista con Linet Puente para Ventaneando, Eugenio Derbez reconoció que asistir y posteriormente ganar un premio Oscar fue uno de los momentos más importantes de su vida y carrera.

“Uno de los días más hermosos de mi carrera y mi vida, todos los Oscar los veía yo con mi mamá desde que tenía 8 años y no me perdía ninguna ceremonia, era como nuestro ritual”

Eugenio Derbez recordó que desde pequeño siempre quiso ganar un Oscar, por lo que fue un gran logro y un recordatorio de que los sueños se cumplen y se lucha por ello.

“De ahí fue donde me nació la idea de ser actor. Le decía a mi mamá ‘yo quiero llegar a Hollywood’ me decía ‘hijo, pero es muy difícil’, me vio tan emocionado que me dijo ‘pero te tienes que preparar’”

Eugenio Derbez