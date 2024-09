Gomita sí fue recibida por un ‘familiar’ tras salir de La Casa de los Famosos 2024, pues su primo era el chofer de DiDi que la recogió.

El domingo 1 de septiembre, Gomita se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos 2024 y al salir se fue en un DiDi.

Muchos aseguran que el chofer del DiDi abrazó a Gomita -de 29 de años de edad- a su salida y ella revela por qué.

Gomita dice que su primo era el chofer del DiDi que la recogió a su salida de La Casa de los Famosos 2024

La realidad ya alcanzó a Gomita y a pesar de las burlas en su contra, la influencer se ha tomado con humor su salida de La Casa de los Famosos 2024.

Durante una conversación con Shanik Berman y Pablo Chagra, Gomita aseguró que el chofer de DiDi que la recogió de La Casa de los Famosos 2024 era su primo.

Gomita (Tomada de Video )

Aunque muchos no lo crean, Gomita no estuvo tan sola después de todo tras salir de La Casa de los Famosos 2024. Así lo contó:

“Me abrazó el DiDi, porque dicen que nadie me fue a abrazar, a mí el DiDi sí me abrazó. El DiDi era mi primo, él me fue a recoger”, dijo Gomita.

Por esta razón la familia de Gomita no acudió a La Casa de los Famosos 2024 tras su salida

Un amigo de Gomita acudió a la gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2024 para hablar de ella y fue él quien la recibió a su salida.

Gomita reveló que su familia no estuvo presente en La Casa de los Famosos 2024 porque acordaron que se verían en privado para llorar y hablar de lo sucedido.

“Yo le prometí a mi familia que iba a ser muy fuerte, viniera lo que viniera, y que por favor ese momento tan bonito, tan íntimo o tan sagrado que iba a ser para mí, porque sabía que iba a ser una experiencia muy dura, quería que lo viviéramos en casa” Gomita

La influencer ya se reunió con su mamá y hermano menor, y mostró el tierno momento en su cuenta de Instagram donde se burló de que la poden Maui y Mamá Coco .

Gomita se ha tomado con tranquilidad el hate que ha recibido y su familia la recibió con cariño tras su paso por La Casa de los Famosos 2024.