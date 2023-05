En diciembre de 2022, entre lágrimas, Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita, aseguró que un juez encontró culpable a su papá, quien por muchos años la violentó y a su mamá también.

Y es que en el pasado Gomita, de 28 años de edad, reveló que su padre Alfredo Ordaz Barajas, de edad desconocida, le pegó cuando defendió a su mamá en una pelea que sostenían.

De acuerdo con Gomita, en aquel momento su papá le arrancó las extensiones de cabello así como la empujó por lo que cansada de sus agresiones físicas y psicológicas decidió denunciarlo por violencia intrafamiliar.

Gomita y su papá Alfredo Ordaz (Captura de video / Gomita)

Papá de Gomita niega fallo condenatorio

Mientras que Gomita dice querer olvidar los maltratos de su papá, éste sigue negando haberla maltratado así como informa que el proceso continúa.

A través del programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, de 58 años de edad, Alfredo Ordaz desmiente a su hija Gomita, asegurando que el proceso en su contra continúa por lo que es mentira que lo meterán a la cárcel.

“No, no, eso todavía se está aclarando, es mentira que yo voy a la cárcel, no es cierto, ahorita están aclarando la situación, es mentira lo que dice Aracely como la señora Chavez”, señala y aclara que 3 meses atrás hubo una audiencia que no fue definitiva.

Gomita / Alfredo Ordaz (Gustavo Adolfo Infante / YouTube)

Alfredo Ordaz tacha de mentirosa a su hija Gomita

Insistiendo en que se está analizando el caso y que no dirá nada porque todo puede ser utilizado en su contra, adelanta que contará su versión con pruebas en mano contrario a Gomita quien habla del tema cada vez que la invitan a un programa de televisión.

“Con pruebas en la manos me gustaría hablar para hacerles saber lo que está pasando. Ahorita en estos momentos no puedo hablar porque todo lo que diga será usado en mi contra, no me gustaría entorpecer lo que ha hecho mi abogado y que no sea favorable para mí” Alfredo Ordaz

Gomita (Captura de pantalla)

Asimismo reitera que el proceso en su contra está en otra etapa y que basta detenerse a pensar que si no está en prisión es porque no hay elementos, por lo que es mentira todo lo declarado por la animadora y su exesposa.

“Todo lo que ha dicho Aracely en entrevista, todo es mentira, por eso es difícil que ellos me quieran meter a la cárcel porque no hay pruebas para hacerlo”, concluye el también exmanager de Gomita, quien no se ha pronunciado al respecto.