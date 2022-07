Araceli Ordaz conocida popularmente como ‘Gomita’, denuncia a su exnovio por violencia física. “No se dejen tocar por nadie”, pide la payasa a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Gomita reveló a sus fans haber vuelto a la soltería y es que el hombre del que se dijo sumamente enamorada resultó ser una mala persona y no un príncipe como ella creía.

Lamentablemente seis meses después de haber presumido que encontró el amor en otro país, la vida de Gomita vuelve a dar un giro inesperado, su expareja le hizo lo mismo que su papá, Alfredo Ordaz Barajas.

“No permitiré que nadie más vuelva a tocar ni mi cara, ni mi cuerpo, ni este hermoso corazón”, manifiesta la payasa luego de que su expareja la maltratara física y verbalmente.

Gomita fue violentada por su exnovio (@gomitaoficial123 / Instagram)

Por lo que suplica a sus seguidores que “no se dejen” e informa que está recibiendo ayuda de un terapeuta y de un psiquiatra para evitar que entre esa clase de personas a su vida así como para entender dónde está su error a la hora de elegir pareja.

“Ya no va a volver a pasar porque yo corté y me prometí y ya no va a volver a pasar”, finaliza no sin antes asegurar que al igual que Karol G, es una bichota y se esforzará por ser una gran mujer, la mejor.

Así como agradece a su mamá y a sus hermanos su amor y apoyo incondicional en estos complicados días pues a veces se siente triste y otros más fuerte.

¿Quién era el novio de Gomita?

Gomita creía haber encontrado al amor de su vida; sin embargo, hizo lo posible por mantener su relación alejada de las cámaras aunque no del todo ya que quería que sus fans supieran que no estaba sola.

Por lo que mediante redes sociales informó haberse enamorado de un hombre de otro país por lo que pronto se descubrió que ese hombre es de Venezuela y que además tiene una relación cercana con el doctor que le hizo el bypass gástrico.

Posteriormente se supo que la animadora viajaba cada mes para verlo por lo que tenía planes de presentarlo una vez que sintiera que la relación se encontraba más fuerte que nunca.

No está claro cuándo acabó el romance pero sí son claros los motivos. Gomita fue violentada física y psicológicamente por su ahora expareja.