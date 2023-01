Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, lloró desconsolada al recordar la violencia que vivió con su papá, Alfredo Ordaz Barajas, en septiembre de 2021.

“Temo por mi vida”, confesó Gomita, la expayasita del programa Sabadazo, de Televisa, en entrevista con la psicóloga y presentadora de Televisión Silvia Olmedo.

La charla con Gomita fue compartida por Silvia Olmedo en su canal de YouTube, afirmando que más allá de escándalos mediáticos, con su testimonio busca protegerse ante posibles represalias de su agresor:

Un día después de que su padre fuera sentenciado a un año de prisión por la violencia física que ejerció en su contra, Gomita brindó una entrevista a Silvia Olmedo, en la que lamentó la resolución que las autoridades le dieron a su caso.

Y es que, Gomita señaló que su padre no pasará ni un solo minuto en la cárcel, ya que podrá librarse de ella simplemente con el pago de 4 mil pesos como multa por golpearla.

“Le dan la sentencia de un año, que es la más baja porque solamente lo pudieron acusar de violencia física, como no llegué casi muerta, no llegaron a los 6 años de prisión, que es la [sentencia] más alta... y su multa fue de 4 mil pesos”, lamentó Gomita.

Con lágrimas en los ojos, Gomita recordó el día en que su padre la golpeó brutalmente, en la Ciudad de México, luego que le pidió separarse de su madre por la violencia que también ejercía contra ella.

Gomita dijo que su padre no tomó a bien lo que le dijo y reaccionó descargando furia con insultos y lanzándole golpes:

“Me agarra de los dos brazos y me empieza a agarrar a cabezasos... no me soltaba. Mi mamá estaba en medio, queriéndonos separar, [pero él] me arrancó las extensiones, que justo había ido a Guadalajara a ponérmelas..., me agarra, me lleva contra la pared, me azota contra la pared, me desvanezco, me agarra a patadas”

Gomita, sobre la golpiza que le dio su padre