Araceli Ordaz, conocida como Gomita, denunció en 2021 a su papá por violencia doméstica. Ahora la joven asegura que quiere que lo encarcelen para que no vuelva a golpear a otra mujer.

En octubre del año pasado, Gomita publicó en historias de su Instagram, videos donde narraba cómo su padre la acababa de golpear cuando ella intentó defender a su mamá.

Gomita contó que llevaba años padeciendo violencia en manos de su papá , quien también agredía a su mamá, conocida como ‘Doña Chave’.

Gomita asegura que su mamá estaría muerta, de no haber enfrentado a su padre

Es por eso que Gomita decidió denunciar a su padre, Alfredo Ordaz. Este tiene prohibido acercarse a ella, pues cuenta con una orden de restricción.

Actualmente Gomita sigue acudiendo a audiencias por la denuncia que interpuso contra su padre, pero solo se habla de una reparación de los daños.

Araceli Ordaz fue entrevistada por el periodista Eden Dorantes y habló de cómo va el proceso en contra de su padre.

“Siguen las audiencias, pero no hay solución, solamente dicen que van hacer una reparación del daños y la verdad es que la reparación de daños solamente la voy a curar yo conmigo misma y un psicólogo”.

Gomita afirma que no quiere que su papá esté en libertad y que desea que lo encarcelen por la violencia que ejerció contra ella y su mamá.

“Yo no lo quiero afuera, yo quiero que esté adentro. Yo no quiero que vuelva a golpear a una mujer, yo no quiero que mi mamá vuelva a sentir este temor”

Gomita