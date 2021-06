Ginny Hoffman arremetió en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante por hacer eco a las declaraciones de su exabogado, Alonso Beceiro.

El defensor dejó entrever que Ginny Hoffman se habría apoyado en el tráfico de influencias, a través de Sergio Mayer, para lograr encarcelar a Héctor Parra.

Ante ello, Ginny Hoffman aseguró que fue su hija quien sacó al abogado del caso y defendió la intervención de Sergio Mayer.

Un día después de la detención de Héctor Parra, quien es acusado de abuso sexual por su hija menor Alexa, el abogado que la representaba se lanzó contra Ginny Hoffman.

Alonso Beceiro dijo que abandonó el caso porque había inconsistencias e incluso acusó que Ginny Hoffman estaría dispuesta a hacer lo que fuera para encarcelar a Héctor Parra.

En entrevista para ‘De primera mano’, Ginny Hoffman reclamó a Gustavo Adolfo Infante por haber dado por cierta la versión del abogado antes de hablar con ella.

Ginny Hoffman explicó que el abogado no fue quien se retiró del caso, sino que su hija Alexa decidió revocarlo hace casi cuatro meses.

“El licenciado Alonso Beceiro fue revocado por mi hija el día 26 de febrero, el señor no estaba enterado porque la falta de profesionalismo no le hizo ir a checar el caso a la fiscalía. Alexa lo revocó por déspota, por grosero, por querer hacer las cosas chuecas, fue él quien nos pidió dinero para hacer un trámite en el Ministerio Público”.

Sobre la presunción de tráfico de influencias que planteó el abogado, Ginny Hoffman exigió pruebas de las acusaciones.

“Que me compruebe el tráfico de influencias, que me compruebe todo lo chueco que vio en mí y en el caso que estamos llevando, que me compruebe que fue él quien dejó el caso.

Ginny Hoffman