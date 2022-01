¿Gil Rodríguez es hijo de Aldo Show? Esto sabemos sobre la relación de los comediantes originarios de Monterrey, México.

Y es que Gil Rodríguez en algunos de sus videos llego a mencionar se encontraba bajo la tutela del comediante Aldo Show.

Sin embargo, la relación entre Gil Rodríguez y Aldo Show sería laboral, pues este último lo invitó a unirse a su equipo de trabajo.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Rogelio Ramos, Gil Rodríguez habló sobre sus inicios en el mundo de la comedia.

Y durante su anécdota Gil Rodríguez reveló cómo fue que comenzó a trabajar con el equipo de Aldo Show después de haber sido payasito de fiestas infantiles.

De acuerdo con Gil Rodríguez la relación entre él y Aldo Show inició gracias al hijo del comediante, Aldo Jr., con quien trabajo siendo payasito.

“Yo cuando trabaje de payaso, Aldo Jr. que es el hijo de Aldo, pues ya tiene representaciones artísticas (…) el siempre se ha dedicado a esto, a vender talento a mí me conocía como payaso y me decía ‘a ver un show infantil’ y me presentaba”

Gil Rodríguez