Germán Ortega pide la reapertura de los teatros. Habla de la mala situación económica por la que atraviesa.

México atraviesa por una fuerte crisis, debido a la pandemia por coronavirus, millones de personas perdieron su empleo y muchos empresarios están a punto de declararse en quiebra debido a que una de las medidas para el control de contagios fue el cierre de negocios, entre los afectados están los teatros, lo que no tiene tan feliz a German Ortega.

Verás, aunque para productores y actores representa un respiro que los teatros vuelvan a abrir sus puertas en el próximo mes de abril, recibir tan solo un porcentaje de su capacidad es complicado. En declaraciones para el programa Sale el Sol, el ‘Mascabrother’ al borde del llanto se sinceró sobre la mala situación económica por la que atraviesa.

"¿Cómo le voy a hacer para pagar mi luz? ¿Cómo le voy a hacer para pagar? ¿Qué hago?”, dijo German Ortega con voz entrecortada y antes de ponerse a llorar lamentó que muchos de sus compañeros se encuentren al igual que él en una mala situación debido a que han perdido trabajo a causa del Covid-19.

"Debo colegiaturas, ya me cancelaron tarjetas… ¿a que grado esperemos a que llegue?, a que me vuelva un loco y salga a correr como loco a la calle, porque aguas, estamos en depresión, todos, muchos, estamos muy sensibles... Yo vivo con tensión todo el día, porque me están hablando del banco" Germán Ortega. Productor

German Ortega indicó que no está muriendo de hambre pero sí teme por su porvenir así como por el de su familia; sin embargo, dice haberse salvado de la locura ya que es él quien crea producciones, genera contenido, talento que beneficia a actores y actrices quienes hoy desesperan por recibir un llamado, razón por la que pide una reapertura total de los teatros. "30% ( de aforo) no alcanza para pagar una nómina todos pero si todos nos bajamos puedo sobrevivir”, explica.

Reabrirán teatros en abril en la CDMX

Luego de que productores hicieran un llamado a las autoridades de la CDMX para la reapertura de teatros, se llegó a un acuerdo para permitir espectáculos con público presente siempre y cuando se respeten las medias de sanidad necesarias para evitar más contagios por coronavirus.

El pasado mes de agosto se reabrieron teatros funciones bajo estrictas medidas sanitarias que les permitían recibir un aforo de 30% en espacios cerrados y un 40% en espacios abiertos por lo que sus ingresos eran mínimos. Al regresar a semáforo rojo, el telón volvió a bajarse. En esta ocasión se solicitó un 45% de aforo así como se pidió eliminar el Impuesto sobre Espectáculos Públicos, el cual el gobierno cobra a los proyectos teatrales, solo mientras se supera la crisis generada por la pandemia.

Aún no está claro bajo cuales medidas de sanidad regresarán los teatros.