Germán Ortega habló de nueva cuenta, sobre la difícil situación económica en que se encuentra.

Hace unos días Germán Ortega habló durante una entrevista sobre la difícil situación económica en que se encuentra, debido a la pandemia por Covid-19, y es que con la voz al borde del llanto aseguró ante las cámaras de ‘Sale el sol’ que no tiene dinero ni para pagar la luz.

"¿Cómo le voy a hacer para pagar mi luz? ¿Qué hago? Si yo estoy desesperado, imagínate a mis compañeros. Debo colegiaturas, ya me cancelaron tarjetas. No les digo que me estoy muriendo de hambre, tengo miedo, tengo pánico" Germán Ortega

Tras estas declaraciones, Germán Ortega recibió cientos de críticas por parte de los internautas, quienes lo atacaron por no buscar emprender un negocio para salir adelante.

Sin embargo Germán finalmente respondió a todos sus detractores y aseguró que no hay soluciones fáciles ante una situación de esta magnitud.

El comediante señaló a TV Notas que sabe trabajar y que desde toda su vida ha luchado para salir adelante, por lo que no da crédito a quienes le dicen que se dedique a otra cosa, para solventar sus gastos.

“Porque como me dicen muchos: ‘reinvéntate, vende comida’; como si fuera fácil. Para vender comida te piden un permiso. Yo se trabajar, vengo de abajo, lo dije en la entrevista. No me estoy muriendo de hambre, pero ya la estoy viendo cerca” Germán Ortega

Por último, el actor reveló que también está preocupado por la situación de muchas otras personas y recalcó que no dará más explicaciones a la gente que lo critica.

Freddy Ortega asegura que su hermano sufre ataques de ansiedad tras contagiarse de coronavirus





El comediante Freddy Ortega salió en defensa de su hermano Germán Ortega y dijo que es importante que la gente entienda que las personas que han padecido coronavirus saben que les vienen episodios de ansiedad y depresión.

Freddy Ortega aseguró que son cerca de 10 mil familias las que dependen del teatro y para todos la solución es maravillosa: ‘Ponte a vender comida’. Y te dicen: ‘Tú y tus pinches obritas que no ven’.