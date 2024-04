¿Galilea Montijo si cree que Lucía Méndez recibió una llamada de Juan Gabriel? No duda que pueda ser cierto luego de que se confirmó su pleito con Madonna, de 65 años de edad.

Lucía Méndez -de 69 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que reveló que recibió una llamada del fantasma de Juan Gabriel, después de que se anunció su muerte.

A través de las redes sociales, usuarios empezaron a poner en duda las declaraciones de Lucía Méndez, pues señalaron que solo quería polemizar sobre versiones que aseguran que Juan Gabriel sigue vivo.

Sin embargo, hubo alguien que no duda de las declaraciones de Lucía Méndez, se trata nada más y nada menos que de Galilea Montijo, de 50 años de edad.

Galilea Montijo incluso señaló en el programa Hoy que Lucía Méndez podría ser una pitonisa, pero nadie le cree.

¿Galilea Montijo cree que Lucía Méndez es pitonisa? Pide que no se dude de ella tras lo que pasó con Madonna

Lucía Méndez se encuentra en el ojo del huracán luego de que se viralizó el momento en el que revela que Juan Gabriel se comunicó con ella tras haber muerto.

Las declaraciones de Lucía Méndez le han generado muchas críticas y es que usuarios han dudado en sus palabras y creen que se inventó esa historia.

Pero durante el programa Hoy, Galilea Montijo no dudo en defender a Lucía Méndez y señaló que no es la primera vez que no se le cree a la cantante y con el tiempo se termina demostrando que tenía razón.

Y es que Galilea Montijo recordó que cuando Lucía Méndez relató que había tenido un desacuerdo con Madonna por no pararse en uno de sus conciertos, nadie le creyó.

Pero ahora que se viralizó un video donde Madonna hacía lo mismo con una persona que estaba en silla de ruedas todos le dieron la razón a Lucía Méndez.

“Escuchen, después de lo de Madonna, que todo el mundo se rio de ella que porque Madonna le había dicho ‘tú porqué estás sentada’ y después de que vimos el video que Madonna volvió a hacer eso con un chavo que estaba en silla de ruedas” Galilea Montijo

De manera contundente Galilea Montijo destacó: “Yo es el 2024, creo todo y no creo nada”.

Sin embargo, los comentarios no terminaron ahí y es que Andrea Escalona habló sobre cómo Lucía Méndez supo que el sexo de su bebé era niño y que incluso le confesó que se le manifestó Magda Rodríguez tras su muerte.

En ese momento, Galilea Montijo señaló que Lucía Méndez podría ser una pitonisa.

“En una de esas es pitonisa” Galilea Montijo

Galilea Montijo puntualizó que después de lo de Madonna ella si le cree a Lucía Méndez.

“Yo después de lo de Madonna con Lucía, hay que creerle” Galilea Montijo

Galilea Montijo puede defenderla, pero conductores de Hoy siguen sin creerle a Lucía Méndez

Raúl Araiza reiteró incrédulo las declaraciones de Lucía Méndez sobre la llamada que había recibido de Juan Gabriel.

En ese momento, Tania Rincón puntualizó que probablemente seguía dormida, comentario que apoyo Raúl Araiza.

Raúl Araiza reafirmó el cariño que le tienen a Lucía Méndez, pero en ese momento Tania Rincón reiteró que a lo mejor seguía un poco dormida y era parte de un sueño.

Galilea Montijo se sumó a las burlas al destacar: “porque todavía no estaba con el tempranillo”.

Arath de la Torre también recordó cuando Lucía Méndez afirmó que tuvo un encuentro con Quetzalcóatl.

Entre burlas, Raúl Araiza destacó que Lucía Méndez podría tener sensibilidad para comunicarse con los muertos.