Sebastián Rulli fue uno de los famosos que criticó a los famosos que promovieron el voto al Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ) en veda electoral .

En entrevista para varios medios, Galilea Montijo criticó a Sebastián Rulli por su postura contra los famosos que apoyaron al partido político.

Sin embargo, Sebastián Rulli no se quedó callado y le respondió a Galilea Montijo luego de que señaló que el actor no podía opinar ya que no es mexicano.

Galilea Montijo criticó a Sebastián Rulli: “Es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo”

En entrevista con varios medios, Galilea Montijo fue cuestionada por la polémica que envuelve a varios famosos por promover al PVEM en veda electoral.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo mostró su apoyo a Raúl Araiza y Lambda García y aseguró que no podía hablar de un tema que desconocía.

Galilea Montijo fue cuestionada sobre las declaraciones que realizó Sebastián Rulli en contra de los famosos que influenciaron a sus seguidores para votar por el PVEM.

La conductora del programa Hoy, destacó que ella quiere al actor, pero señaló que no considera que tenga el derecho a opinar porque no es mexicano.

“Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?” Galilea Montijo

Galilea Montijo dijo que aunque Sebastián Rulli ya se haya nacionalizado, no podría opinar sobre la política de México.

“Aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé” Galilea Montijo

Sebastián Rulli le responde a Galilea Montijo

Edén Dorantes compartió parte del video de Galilea Montijo en su cuenta de Instagram. Ahí Sebastián Rulli le respondió a la conductora del programa Hoy.

De acuerdo con Sebastián Rulli, las palabras de Galilea Montijo solo visibilizan que no se puede defender la situación.

“La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual. Gracias querido Edén Dorantes por exponer tan claro esto. Dura y triste realidad. Para que este país cambie y se combata la corrupción hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes cada uno de nosotros” Sebastián Rulli