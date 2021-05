Galilea Montijo vio a personas sospechosas antes del robo de la camioneta de Faisy

El pasado 19 de mayo Faisy reveló a través de sus redes sociales que le habían robado su camioneta en la Ciudad de México.

Tras presentar una nota con el conductor de ‘Me Caigo de Risa’, Galilea Montijo reveló que había notado la presencia de unos hombres sospechosos cerca de la televisora.

Durante el programa Hoy se presentó una entrevista con Faisy en donde habló sobre el robo de su camioneta y destacó que también había varios objetos de valor dentro de ella.

Al regreso de la nota los conductores lamentaron lo sucedido y destacaron que es una pena que los niveles de inseguridad hayan aumentado.

Por su parte Galilea Montijo confesó que el robo de la camioneta de Faisy fue cerca de las instalaciones de Televisa.

Además destacó que en esos días observó que cerca de la televisora había hombres sospechosos.

Por su parte Arath de la Torre no ocultó su molestia por la situación a la que se ha llegado.

“Nos conformamos con decir ‘afortunadamente no nos pasó nada’ pero no debería de pasar. Vivimos ya en un país inseguro, no hay manera”

Arath de la Torre