Galilea Montijo -de 49 años de edad- reveló que sigue buscando opciones para convertirse en mamá por segunda vez.

Estas opciones, de acuerdo con Galilea Montijo, serían para tener a su bebé ella misma; sin embargo, sabe que es un proceso largo.

Por lo que de no lograrlo, Galilea Montijo señaló que no estaría desanimada, pues ella ya es mamá de tres.

Durante una inauguración, Galilea Montijo habló con la prensa sobre su salud y su propósito de ser madre por segunda ocasión.

Y es que tras haber tenido a un niño, Galilea Montijo admitió haberse quedado con las ganas de tener una niña.

Por lo que admitió que ella sigue buscando opciones para convertirse en mamá; sin embargo, aún no hace ninguna cita para comenzar este proceso.

En cuanto al método, la conductora señaló que en cada mujer es distinto, pero que le gustaría ser ella quien se embarace; sin embargo, no está cerrada a otras ideas.

“A mí siempre me hubiera gustado que fuera a través de mí, si no se puede, ver de qué otra manera”

Asimismo, Galilea Montijo señaló que de no lograr tener a su segundo bebé, no se sentiría decepcionada.

Pues actualmente es consciente de las dificultades que a su edad las mujeres atraviesan para quedar embarazadas.

Por lo que finalmente, Galilea Montijo se dijo agradecida de haber tenido la oportunidad de tener un hijo y que la vida le regalara otros dos.

“No es fácil, es un proceso largo, tedioso, yo creo que a veces hasta triste porque se te bajan los ánimos de repente, pero si no viene, no pasa nada, Dios me dio la oportunidad de ser mamá”

Galilea Montijo