¿E Isaac Moreno? Conductores de Hoy balconean a Galilea Montijo al revelar que le había dado una nueva oportunidad a su ex.

Galilea Montijo -de 50 años de edad- ha preocupado a sus seguidores luego de que desde hace dos días se ha ausentado del programa Hoy.

Pese a la preocupación de sus seguidores, Galilea Montijo no ha compartido nada en sus redes sociales por lo que muchos se han cuestionado sobre dónde se encuentra la conductora de Hoy.

En medio de las especulaciones los conductores de Hoy hablaron sobre la ausencia de Galilea Montijo, pero se pudieron muy enigmáticos.

Y es que insinuaron que Galilea Montijo le había dado una oportunidad a su ex, ¿de quién se trata?

Sin embargo, sus compañeros de Hoy no dudaron balconearla en pleno programa en vivo al señalar que Galilea Montijo le había dado una oportunidad a su ex.

Todo sucedió durante la emisión de este viernes 12 de abril, cuando los conductores de Hoy se encontraban en la sección de espectáculos.

Tania Rincón -de 37 años de edad- les preguntó a sus compañeros si ellos creen que las personas se podrían enamorar de un ex.

Paul Stanley -de 38 años de edad- de inmediato le señaló que es algo personal y que depende mucho de cómo había terminado la relación.

Tania Rincón señaló que estaba completamente de acuerdo con la opinión de Paul Stanley.

En ese momento Paul Stanley consideró que era mucha casualidad que justo ahora que estaban hablando de los ex, Galilea Montijo no había acudido al programa Hoy.

Tania Rincón de inmediato empezó a cuestionar sobre dónde se encontraba Galilea Montijo y consideró que era una “mañosa” por no haber ido a Hoy.

Y es que Tania Rincón le pidió a Galilea Montijo que ya contará el chisme sobre su ex amor.

“¿Y la Gali? Ya sé mañosa mi Gali no quiere soltar prenda, el chisme de su delicioso ex amor, ya me urge”

Tania Rincón