Tras verse involucrada en la polémica que atraviesa su comadre, Galilea Montijo se niega a hablar de Inés Gómez Mont porque no ayuda.

En entrevista con varios medios, Galilea Montijo destacó que ya no va a hablar de Inés Gómez Mont porque se tergiversan sus palabras y se ve involucrada en situaciones que no ayudan.

Durante su encuentro con la prensa, Galilea Montijo se mostró abierta a hablar sobre sus problemas de salud y señaló que de por vida se tendrá que cuidar por una enfermedad que padece.

Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica luego de que fue involucrada por los problemas legales de Inés Gómez Mont.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo reveló que ya no hablará de Inés Gómez Mont, pues sus palabras regularmente son tergiversadas y no ayudan para nada.

“Mira es un tema muy delicado, que de la última vez ya me quedó con mi experiencia, no voy a volver a tocar el tema porque se comentan otras cosas que ni al caso”

De manera contundente Galilea Montijo puntualizó que no conoce nada sobre el proceso que enfrenta Inés Gómez Mont, por lo que prefiere guardar silencio.

“Yo creo que no ayudo en nada en el tema, no sé nada del tema y ahí me voy a quedar”

