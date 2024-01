¿Wendy Guevara o Sergio Mayer? Galilea Montijo ya tiene un claro favorito y esto les aconsejó a los famosos luego de su guerra de declaraciones.

Tras salir de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara y Sergio Mayer se han enfrascado en una guerra de declaraciones que han fracturado su amistad.

Todo comenzó cuando Wendy Guevara -de 30 años de edad- acusó a Sergio Mayer de tratar de aprovecharse de ella al hacerla firmar un contrato para que él pudiera controlar su carrera.

Por su parte Sergio Mayer -de 57 años de edad- se defendió asegurando que le había conseguido millonarios contratos a Wendy Guevara y le había hecho ganar mucho dinero.

En medio de la polémica, Galilea Montijo -de 50 años de edad- también se metió al pleito entre Wendy Guevara y Sergio Mayer y dejó en claro a quién apoya.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo incluso reveló que estaba dispuesta a hacerle la competencia a Sergio Mayer en un nuevo proyecto que tiene muy emocionado al famoso.

Sergio Mayer quiso obtener los derechos de la imagen de Wendy Guevara sin el conocimiento de La Perdida (Especial)

Galilea Montijo les pide a Wendy Guevara y Sergio Mayer que arreglen sus diferencias en privado

En entrevista con Adela Micha, Wendy Guevara confesó que Sergio Mayer intentó controlar su carrera y para ello buscaba que le firmará un contrato.

Tras la polémica que generaron las declaraciones de Wendy Guevara, Sergio Mayer se defendió y aseguro que había ayudado a Wendy Guevara con sus proyectos e hizo que ganará mucho dinero.

Las declaraciones de Sergio Mayer fueron trasmitidas en el programa Hoy, por lo que Galilea Montijo no dudo en meterse en el pleito.

Galilea Montijo no dudo en expresar su molestia al escuchar que Sergio Mayer había dicho que gracias a él Wendy Guevara tiene millones de pesos en la mesa.

“Ay no ¿y todo el público que voto por ella Sergio? No empecemos” Galilea Montijo

Tras las declaraciones de Sergio Mayer, Galilea Montijo le recordó que las marcas buscan a Wendy Guevara ya que son ellas las que deciden con quién trabajar.

“Si se lo sigue ganando también es porque la buscan a ella, porque la marca es la que decide, ni siquiera tú como empresario o representante, la que decide siempre es una marca que quiera tener contigo” Galilea Montijo

Galilea Montijo se mostró triste de la pelea entre Wendy Guevara y Sergio Mayer pues recordó que ella estuvo cerca de ellos.

Mostrando su apoyo a Wendy Guevara, Galilea Montijo le recordó a Sergio Mayer que debe de saber que en esta vida todo da vueltas.

“Me parece, yo que estuve de cerquita, muy triste todo lo que está pasando, porque tú Sergio sabes más que nadie que en la vida y sobre todo en esto siempre nos vamos a encontrar y el sol sale para todos” Galilea Montijo

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Galilea Montijo les pidió a Wendy Guevara y Sergio Mayer que arreglen sus diferencias en privado pues tienen sus teléfonos.

“Arreglen las cosas, tienen sus teléfonos, seguir dando declaraciones es seguir estando en el ojo público” Galilea Montijo

Al darle consejos a Sergio Mayer, Galilea Montijo recordó que el famoso sabe muy bien cómo generar polémica.

“Yo que te digo a ti mi hermano, si tú lo sabes cómo generar polémica” Galilea Montijo

Al escuchar que Sergio Mayer incursionará en OnlyFans, Galilea Montijo puntualizó que el famoso anda muy desatado.

Galilea Montijo incluso anunció que le haría la competencia a Sergio Mayer pero ella en OnlyFlans.

“Anda muy desatado (…) Yo te voy a hacer la competencia Mayer, pero yo en OnlyFlans (…) y qué contenido dará” Galilea Montijo

Tras mostrarse interesada en el contenido que ofrecerá Sergio Mayer en OnlyFans, Galilea Montijo recordó que antes había mucho contenido y no solo para adultos.

“Yo me acuerdo cuando arrancó, no sé ahora que tanto haya cambiado, en Estados Unidos sobre todo había un contenido hasta de atletas, claro lo que causa más morbos es” Galilea Montijo

Esto fue lo que dijo Sergio Mayer sobre Wendy Guevara que hizo enojar a Galilea Montijo

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, Sergio Mayer desmintió las declaraciones que había hecho Wendy Guevara.

Sergio Mayer aseguró que nunca intentó convertirse en el mánager de Wendy Guevara, pues aseguró que él es empresario.

“Alguna vez han escuchado que yo haya sido mánager, que yo haya representado a alguien, nadie. Es más, le pedí a Joel, su mánager, que me representara, así de absurdo están las declaraciones. Yo soy empresario, soy productor, soy pragmático y hago negocios” Sergio Mayer

Durante su conversación, Sergio Mayer presumió que había conseguido que Wendy Guevara ganará 4 millones de pesos.

“No soportan el trabajo y no soportan el éxito, porque hasta hoy nadie ha demostrado que sea ventajoso. ¿Ser ventajoso por ser empresario? ¿Por traerle 4 millones de pesos a Wendy a su mesa? Si ella dice: ‘Me robó, me tranzó, me mintió’, yo quiero escucharla” Sergio Mayer

Este comentario no solo molestó a Galilea Montijo sino también a Tania Rincón, pues destacó que no se puede estar hablando de cifras y más cuando no son las tuyas.

“Quien buscó a Wendy Guevara fue Televisa para que entrara a ‘La Casa de los Famosos México’, no Sergio Mayer (...) Es muy mala educación hablar de dinero y si se lo sigue ganando es porque la buscan a ella. Al final la marca es la que decide, no tú como empresario o mánager” Tania Rincón