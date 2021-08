Galilea Montijo revela que Laura Bozzo no aparece

El 11 de agosto se reveló que un juez vinculó a proceso a Laura Bozzo y ordenó su prisión preventiva por un delito fiscal.

Desde ese momento los medios han tratado de comunicarse con Laura Bozzo para obtener sus primeras declaraciones. Sin embargo Galilea Montijo confesó que no aparece la conductora.

¿Laura Bozzo se fugó? Galilea Montijo señala que no aparece

Gracias a su participación en ‘ Las Estrellas Bailan en Hoy ’, Galilea Montijo y Laura Bozzo lograron limar asperezas y dejaron atrás los problemas que tuvieron en el pasado.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo fue la encargada de hablar sobre la orden de prisión preventiva a Laura Bozzo por el delito de defraudación fiscal que rebasa los 12 millones de pesos.

Galilea Montijo señaló que por el momento no contaban con mucha información ya que Laura Bozzo no les había contestado las llamadas y no sabían dónde se encontraba.

“Más adelante vamos a hablar de ella, vamos a tener más información por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho (…) bueno” Galilea Montijo

Este comentario generó gran polémica, pues han surgido rumores de que Laura Bozzo podría fugarse ya que se reportó que las autoridades no tienen documentado su domicilio.

Días antes de su orden de prisión preventiva Laura Bozzo acudió a la celebración de los 10 años de matrimonio de Galilea Montijo y Fernando Reina

En medio de la muerte de su padre, Galilea Montijo celebró sus 10 años de matrimonio con Fernando Reina .

En Acapulco Galilea Montijo y Fernando Reina efectuaron la renovación de sus votos con una bella ceremonia prehispánica. A su festejo acudieron algunos amigos y familiares, entre ellos se encontraba Laura Bozzo.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Bozzo compartió algunas imágenes en las que se muestra con Galilea Montijo y Fernando Reina, Verónica Castro, Lambda García y Paul Stanley y Andrea Escalona.

“Hermosa la ceremonia por los 10 años de casados de @galileamontijo y Fer maravillosa pareja, los quiero un chingo”, escribió Laura Bozzo junto a un video de la celebración.