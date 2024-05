Galilea Montijo -de 50 años de edad- recuerda con nostalgia la infancia que no tuvo por la falta de dinero en casa y cómo enfrento la situación.

Galilea Montijo suele hablar muy poco de su pasado, pero esta vez en Netas Divinas abrió su corazón para hablar de su infancia.

La conductora recordó cómo su mamá lloraba por no poderles dar la educación que quería a sus hijos, así que ella tuvo que ayudarla a sacar a sus hermanos adelante.

La vida de Galilea Montijo cambió mucho, actualmente es una de las conductoras más admiradas y queridas de la televisión mexicana.

Con base en esfuerzos ha logrado tener un exitosa trayectoria con dinero y trabajo, pero no siempre fue así, ya que tuvo una etapa muy difícil años atrás.

Entre pobreza y carencias transcurrió gran parte de la infancia de Galilea Montijo, así lo comenta ella misma en un nuevo programa en Netas Divinas.

La conductora no pudo evitar ponerse triste cuando habló de esos años difíciles en los que había poco dinero en su familia.

Y cómo desde niña tuvo que ser responsable para ayudar a su mamá.

“Yo desde muy niña tuve mucha responsabilidad, que no me correspondía, pero si me habrían dado para escoger, le hubiera evitado muchas noches de llanto a mi mamá por no tener dinero.”

Galilea Montijo