Galilea Montijo no podía dejar de ver el busto de Sabrina Sabrok y la tachan de “morbosa”; asegura que no había otro lado a dónde ver.

La trayectoria de Galilea Montijo la ha llevado a convivir con varios personajes de la farándula y durante su participación en ‘Netas Divinas’, contó una graciosa anécdota.

Todo comenzó cuando las conductoras del programa revelaron que Natalia Téllez no podía dejar de ver los pechos de Ninel Conde.

Las compañeras de Natalia Téllez aseguraron que un día que Ninel Conde acudió al programa, la conductora no le quitó los ojos de encima, por más que lo intentaba.

“Le estuve viendo las chichis todo el programa y yo sabía que estaba mal y lo intenté. Fui muy irrespetuoso y eso no es cómodo”

Natalia Telléz menciona que sabía que su acción era incorrecta, pero no podía dejar de hacerlo.

Fue ahí que Galilea Montijo contó una graciosa experiencia con Sabrina Sabrok, quien tiene un prominente busto.

La anécdota de Natalia Téllez con Ninel Conde, hizo que Galilea Montijo contara su experiencia con Sabrina Sabrok -de 51 años de edad.

Galilea Montijo -de 49 años de edad- contó que en una ocasión trabajó con la modelo y no podía desviar su mirada de los senos de la modelo de OnlyFans.

“A mí me pasó una vez con Sabrina, pero Sabrina tiene dos así y estábamos ensayando un sketch y estaba todo el tiempo así (con la mirada hacia sus senos) y yo le dije: ‘güey estás de acuerdo que es imposible no dejar de verte las chichis’ y me dijo sí, estoy acostumbrada”

Galilea Montijo