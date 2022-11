A tres meses de haber asegurado que se quitaría las siliconas de su busto, Sabrina Sabrok, de 51 años de edad, dice que ya hay fecha para modificar de nueva cuenta su pecho.

Sabrina Sabrok, quien desde 1994 ha ingresado a quirófanos por motivos estéticos (se ha realizado más de 50 operaciones estéticas) dice estar muy triste por lo que sucederá el próximo año.

Y es que en enero de 2023 , Sabrina Sabrok nuevamente tendrá una intervención de senos pero está vez será diferente, se despedirá de las siliconas.

“Ahora sí me tengo que sacar las bubis porque ya están muy pesadas”, dijo en entrevista con la revista TVyNovelas.

Cabe mencionar que la modelo y estrella porno actualmente tiene un busto que pesa 10 kilogramos, por lo que cada seno tiene un peso de 5 kilogramos, lo que la hizo acreedora al récord Guinness.

Sabrina Sabrok se reducirá el busto (@sabrinasabrokreal / Instagram)

Sabrina Sabrok se quitará los implantes de busto por salud

Aunque sigue siendo fan de las cirugías y tratamientos estéticos, Sabrina Sabrok se quitará los implantes por problemas de salud.

“El médico me dijo que ya tengo que hacerlo, entonces, estoy preocupada”, confiesa Sabrina Sabrok y adelanta que hará todo lo posible por conservar un poco de silicona ya que le aterra lucir plana.

“Yo ni loca me quedo sin nada, entonces, estoy viendo que me queden en un kilo (cada una), subraya Sabrina Sabrok un tanto nerviosa.

Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal / Instagram)

Confiesa que la simple idea de saber que ya no será una mujer de prominente pecho, le causa un conflicto ya que dejará de ser ella.

“Creo que sí me voy a deprimir”, dice y por ende, a fin de no caer en un abismo, ya está siendo tratada por un especialista. “Voy a terapias psicológicas porque cuando me pare de la camilla y vea que no las tengo, será un shock”, expresa.

Por supuesto, no le preocupa perder su inversión de tantos años, la cual supera el millón de pesos, su interés sigue siendo su apariencia física.

Hoy tiene dos grandes problemas, no acepta perder sus implantes y lucha contra esquizofrenia con la que lucha desde hace varios años.