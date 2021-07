Galilea Montijo exige castigo para quienes difamen a un famoso

Luego de pedir regular el contenido que se publica en redes sociales, Galilea Montijo volvió hacer una exigencia durante el programa Hoy.

Galilea Montijo pidió que haya un castigo para todas aquellas personas que difamen a un famoso, pues algunas de las acusaciones solo dañan la imagen de las celebridades.

Mario Bautista reveló al programa Hoy que había quedado libre de los cargos por supuesto abuso sexual. El cantante destacó que no se pudo comprobar nada, ya que incluso las denunciantes revelaron que era mentira.

Al regresar de la nota Galilea Montijo preguntó si era verdad que las denunciantes había salido a desmentir las acusaciones. Ya que antes de opinar quería tener la información, para no causar polémica como cuando expuso a su compañera Shanik Berman.

Posteriormente Galilea Montijo pidió que se castigue a las personas que difamen a un famoso pues perjudica la reputación de las celebridades.

Durante su participación en el programa Hoy, Galilea Montijo destacó que como hay un castigo para las personas que cometen un delito también debería de haber un castigo para los que den falsos testimonios.

Galilea Montijo puntualizó que hoy en día es muy fácil acusar a una persona, sin ninguna clase de prueba. Es por ello por lo que pidió un castigo para las personas que difamen a otras.

“Es tan fácil señalar a alguien hoy en día, dicen: ´Ay me violó, ay me hizo, ay me todo´ y luego como los de Michael Jackson que años después salieron a decir que no era cierto. También tendría que haber como la misma (justicia), ¿no?”

Galilea Montijo