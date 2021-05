Denuncia por abuso sexual de Mario Bautista es enviada a Guerrero

México.- La Fiscalía General del Estado de Jalisco turnó a su homóloga de Guerrero la denuncia penal por el presunto delito de abuso sexual en contra del cantante Mario Bautista.

Denuncia impuesta al cantante en marzo del año pasado por cuatro jóvenes que señalan al cantante Mario Bautista por presunto abuso sexual.

La Dirección General en Delitos de Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas de la FGE-Jalisco envío a Acapulco la investigación ministerial contra Mario Bautista.

Debido a que “los hechos se suscitaron en la finca marcada con el número 40 de la calle Paraíso, en la colonia Condesa, municipio de Acapulco”.

Mario Bautista fue acusado por cuatro jóvenes que afirmaban habían sido engañadas y atacadas por él durante una fiesta que había ofrecido.

Las jóvenes que interpusieron la denuncia por abuso sexual en contra de Mario Bautista continúan con identidad resguardada.

A través de declaraciones pasadas, Mario Bautista, detalló que el caso había sido cerrado ministerialmente e incluso calificó como “un chisme” las acusaciones de abuso sexual en su contra.

“No aclaro cosas que no son verdad”: Mario Bautista

Por su parte, el cantante de pop Mario Bautista, no ha pronunciado declaraciones al respecto, sin embargo, el año pasado aclaro a los medios de comunicación que no tenía por qué aclaras cosas que no son verdad.

Durante un entrevista, Mario Bautista, salió a explicar ante las cámaras, el motivo por el cual nunca a hablado acerca del tema, aclarando que este siempre ha sido mentira.

Razón por la que no ha querido darle relevancia, ya que interferiría con su carrera musical, por ello ha dejado que su equipo se encargara de la situación.

Durante estas declaraciones, Mario Bautista, puntualizó que este era un tema que sí se había tratado legalmente, sin embargo, nunca había existido una carpeta de investigación como tal.