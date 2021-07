Galilea Montijo defiende a Eugenio Derbez tras las críticas por no ayudar a Sammy Pérez

Eugenio Derbez se encuentra en medio de la polémica luego de que usuarios lo han criticado por no pronunciarse tras la hospitalización de Sammy Pérez.

A través de un video Eugenio Derbez aseguró que si se encuentra al pendiente y que no es de las personas que los grite a los cuatro vientos su ayuda.

Tras sus declaraciones, Galilea Montijo salió en su defensa asegurando que Eugenio Derbez es una de las personas que más han apoyado a Sammy Pérez.

Tras las críticas en su contra Eugenio Derbez aseguró se encuentra al tanto del estado de salud de Sammy Pérez, tras ser hospitalizado por complicaciones de Covid-19.

“Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. La ayuda, yo creo, no se presume, ni se cacarea; se da y punto”

Eugenio Derbez