Galilea Montijo culpa a la prensa de su pelea con Sebastián Rulli

Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica luego de que en entrevista con varios medios habló sobre las críticas que realizó Sebastián Rulli a los famosos e influencers que promovieron al PVEM en veda electoral .

Tras sus declaraciones, Sebastián Rulli contestó que no se podía defender lo indefendible. Sin embargo ahora es Galilea Montijo quien asegura que la prensa la enfrentó contra el actor.

Durante el programa Hoy se presentó una nota sobre Luis Enrique Guzmán , quien se negó a ofrecer alguna declaración sobre el video de Frida Sofía en el que asegura que demandará a Enrique y Alejandra Guzmán.

Al regresar de la nota Galilea Montijo se refirió a su supuesta pelea con Sebastián Rulli y aseguró que fue creada por la prensa.

Galilea Montijo señaló que entiende a Luis Enrique Guzmán de no querer hablar ya que se suelen malinterpretar las declaraciones de los famosos.

Aunque destacó que entiende el trabajo de los periodistas, señaló que a ella ya la han tomado como la ‘Carmelita Salinas’ y ya le preguntan de todos los temas.

“Yo respeto a los reporteros, pero luego la insistencia, luego tergiversan, a mí ya me agarraron como Carmelita Salinas”

En ese sentido Galilea Montijo puntualizó que por la prensa se peleó con Sebastián Rulli, un actor a quien quiere mucho.

“Que contestas que porque contestas, te digo a mí que ya me agarraron de Carmelita Salinas, a mí ya me echaron contra Sebastián Rulli, el papacito que lo amo u adoro que porque, ay ya saben qué… es mejor no voy a contestar”

Galilea Montijo