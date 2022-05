Galilea Montijo confesó que se sentía muy mala madre y pensó que no podría con la responsabilidad de poner criar a un hijo, pese a que había buscado embarazarse.

Este martes 10 de mayo durante el programa Hoy se celebró Día de las Madres 2022, además de festejar a las mamás de los conductores, las presentadoras tuvieron una gran sorpresa.

En diversas ocasiones, Galilea Montijo ha mostrado su amor por su hijo. Sin embargo también ha confesado que ser madre no ha sido fácil ya que en muchas ocasiones ha tenido que dejar a su pequeño Mateo por cumplir con sus responsabilidades laborales.

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más populares del programa Hoy. Al igual que varias mamás, la presentadora se ha mantenido activa mientras que se tiene que hacer cargo de su hijo.

Aunque se ha mostrado muy feliz de ser mamá, Galilea Montijo confesó que todo el proceso no ha sido fácil, ya que aunque ha contado con el apoyo de su mamá ha tenido que aprender muchas cosas solas.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo confesó si tuvo miedo al enterarse que se convertiría en mamá. La conductora de Hoy destacó que ella siempre quiso tener un hijo y su sueño se hizo realidad en 2012.

Galilea Montijo confesó que sintió emoción al saber que después de haberlo intentado por un tiempo se convertiría en mamá.

“Por supuesto, primero la emoción de que siempre quise ser mamá y al enterarme dije ‘claro’ porque lo estábamos trabajando muy bien y cuando me entero estuvo increíble”

Durante su conversación Galilea Montijo reconoció que en el momento en el que ya tuvo ha su hijo sintió mucho miedo pues pensó que sería una mala madre.

“Pero el momento de más temor fue cuando lo tuve en mis brazos, me sentía muy mala madre, no me preguntes por qué”

